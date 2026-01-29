Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Symphony reports consolidated net profit of Rs 20.00 crore in the December 2025 quarter

Symphony reports consolidated net profit of Rs 20.00 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 26.03% to Rs 179.00 crore

Net profit of Symphony reported to Rs 20.00 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 10.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.03% to Rs 179.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 242.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales179.00242.00 -26 OPM %16.2011.98 -PBDT37.0034.00 9 PBT35.0028.00 25 NP20.00-10.00 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indus Finance standalone net profit rises 123.08% in the December 2025 quarter

Trustedge Capital reports standalone net profit of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers reports standalone net profit of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Automotive Stampings & Assemblies standalone net profit rises 109.24% in the December 2025 quarter

Brigade Hotel Ventures consolidated net profit rises 140.07% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story