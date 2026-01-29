Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Aeroflex Industries consolidated net profit rises 8.42% in the December 2025 quarter

Aeroflex Industries consolidated net profit rises 8.42% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 21.13% to Rs 120.89 crore

Net profit of Aeroflex Industries rose 8.42% to Rs 16.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.13% to Rs 120.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 99.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales120.8999.80 21 OPM %23.4521.74 -PBDT28.3422.18 28 PBT22.0819.67 12 NP16.4915.21 8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jindal Drilling & Industries reports consolidated net loss of Rs 33.39 crore in the December 2025 quarter

SBI Cards & Payment Services standalone net profit rises 45.25% in the December 2025 quarter

Macfos consolidated net profit rises 103.62% in the December 2025 quarter

Symphony reports consolidated net profit of Rs 20.00 crore in the December 2025 quarter

Indus Finance standalone net profit rises 123.08% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story