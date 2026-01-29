Aeroflex Industries consolidated net profit rises 8.42% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.13% to Rs 120.89 croreNet profit of Aeroflex Industries rose 8.42% to Rs 16.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.13% to Rs 120.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 99.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales120.8999.80 21 OPM %23.4521.74 -PBDT28.3422.18 28 PBT22.0819.67 12 NP16.4915.21 8
