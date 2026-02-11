Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mahasagar Travels standalone net profit rises 116.67% in the December 2025 quarter

Mahasagar Travels standalone net profit rises 116.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:35 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2.31% to Rs 9.30 crore

Net profit of Mahasagar Travels rose 116.67% to Rs 0.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.31% to Rs 9.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.309.09 2 OPM %7.204.40 -PBDT0.550.36 53 PBT0.260.12 117 NP0.260.12 117

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gratex Industries standalone net profit declines 40.00% in the December 2025 quarter

JTEKT India standalone net profit rises 25.22% in the December 2025 quarter

Ecos (India) Mobility & Hospitality consolidated net profit rises 9.08% in the December 2025 quarter

ARCL Organics reports consolidated net loss of Rs 8.81 crore in the December 2025 quarter

B.L.Kashyap & Sons consolidated net profit rises 965.77% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:35 PM IST

Explore News

Next Story