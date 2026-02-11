Associate Sponsors

JTEKT India standalone net profit rises 25.22% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:35 PM IST
Sales rise 14.90% to Rs 680.12 crore

Net profit of JTEKT India rose 25.22% to Rs 20.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.90% to Rs 680.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 591.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales680.12591.93 15 OPM %7.687.36 -PBDT56.5442.45 33 PBT30.6522.21 38 NP20.3616.26 25

First Published: Feb 11 2026 | 6:35 PM IST

