ARCL Organics reports consolidated net loss of Rs 8.81 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:34 PM IST
Sales decline 13.70% to Rs 53.47 crore

Net loss of ARCL Organics reported to Rs 8.81 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.79 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.70% to Rs 53.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 61.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.4761.96 -14 OPM %-0.606.15 -PBDT-0.563.67 PL PBT-2.072.38 PL NP-8.811.79 PL

First Published: Feb 11 2026 | 6:34 PM IST

