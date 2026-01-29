Mahindra Holidays & Resorts India consolidated net profit declines 93.60% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.95% to Rs 752.70 croreNet profit of Mahindra Holidays & Resorts India declined 93.60% to Rs 2.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.95% to Rs 752.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 678.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales752.70678.43 11 OPM %19.1521.47 -PBDT127.02140.96 -10 PBT22.6047.96 -53 NP2.2334.84 -94
