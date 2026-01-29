Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mahindra Holidays & Resorts India consolidated net profit declines 93.60% in the December 2025 quarter

Mahindra Holidays & Resorts India consolidated net profit declines 93.60% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 3:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.95% to Rs 752.70 crore

Net profit of Mahindra Holidays & Resorts India declined 93.60% to Rs 2.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.95% to Rs 752.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 678.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales752.70678.43 11 OPM %19.1521.47 -PBDT127.02140.96 -10 PBT22.6047.96 -53 NP2.2334.84 -94

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ajmera Realty & Infra India consolidated net profit declines 24.64% in the December 2025 quarter

Wheels India consolidated net profit rises 44.05% in the December 2025 quarter

Capital Small Finance Bank standalone net profit rises 1.06% in the December 2025 quarter

Jai Mata Glass reports standalone net loss of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Vega Jewellers standalone net profit rises 6881.82% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 3:32 PM IST

Explore News

Next Story