Mahindra & Mahindra Financial Services consolidated net profit declines 10.18% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.61% to Rs 5449.84 croreNet profit of Mahindra & Mahindra Financial Services declined 10.18% to Rs 824.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 917.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.61% to Rs 5449.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4796.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5449.844796.80 14 OPM %64.9072.37 -PBDT1333.651315.21 1 PBT1237.471233.01 0 NP824.16917.57 -10
