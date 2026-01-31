Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mamata Machinery consolidated net profit declines 10.26% in the December 2025 quarter

Mamata Machinery consolidated net profit declines 10.26% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 5:07 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 8.47% to Rs 67.22 crore

Net profit of Mamata Machinery declined 10.26% to Rs 7.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.47% to Rs 67.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales67.2273.44 -8 OPM %12.5417.33 -PBDT10.7713.59 -21 PBT9.5612.68 -25 NP7.878.77 -10

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Unick Fix-A-Form And Printers reports standalone net loss of Rs 0.56 crore in the December 2025 quarter

Affle 3i consolidated net profit rises 19.06% in the December 2025 quarter

IDFC First Bank consolidated net profit rises 40.71% in the December 2025 quarter

Moschip Technologies consolidated net profit declines 60.76% in the December 2025 quarter

Sirca Paints India consolidated net profit rises 31.15% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 5:07 PM IST

Explore News

Next Story