Unick Fix-A-Form And Printers reports standalone net loss of Rs 0.56 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 5:07 PM IST
Sales decline 0.16% to Rs 12.40 crore

Net Loss of Unick Fix-A-Form And Printers reported to Rs 0.56 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.16% to Rs 12.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.4012.42 0 OPM %4.768.78 -PBDT0.050.67 -93 PBT-0.88-0.24 -267 NP-0.56-0.18 -211

First Published: Jan 31 2026 | 5:07 PM IST

