Home / Markets / Capital Market News / Mangalore Refinery And Petrochemicals consolidated net profit rises 369.09% in the December 2025 quarter

Mangalore Refinery And Petrochemicals consolidated net profit rises 369.09% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 14 2026 | 4:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.99% to Rs 24711.65 crore

Net profit of Mangalore Refinery And Petrochemicals rose 369.09% to Rs 1450.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 309.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.99% to Rs 24711.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21870.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24711.6521870.86 13 OPM %11.274.71 -PBDT2610.66805.97 224 PBT2220.01474.46 368 NP1450.89309.30 369

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Plastiblends India standalone net profit declines 3.58% in the December 2025 quarter

Rama Phosphates standalone net profit rises 283.33% in the December 2025 quarter

HDFC Asset Management Company grants 58,700 stock options

Larsen & Toubro secures 3000 MW Saidongar-1 pumped storage project

NITI Aayog releases export preparedness index for states, Maharashtra tops list

First Published: Jan 14 2026 | 4:04 PM IST

Explore News

Next Story