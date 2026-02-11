Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers standalone net profit rises 36.63% in the December 2025 quarter

Sales rise 37.61% to Rs 684.80 croreNet profit of Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers rose 36.63% to Rs 34.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 37.61% to Rs 684.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 497.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales684.80497.63 38 OPM %7.937.54 -PBDT47.5830.87 54 PBT45.1028.78 57 NP34.5025.25 37
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content