Maral Overseas reports standalone net profit of Rs 5.30 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:05 AM IST
Sales decline 1.17% to Rs 247.45 crore

Net profit of Maral Overseas reported to Rs 5.30 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 10.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.17% to Rs 247.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 250.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales247.45250.37 -1 OPM %7.830.52 -PBDT14.24-2.94 LP PBT6.27-11.39 LP NP5.30-10.56 LP

First Published: Feb 06 2026 | 9:05 AM IST

