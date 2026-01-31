Associate Sponsors

Market Creators standalone net profit declines 84.62% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 2:17 PM IST
Sales decline 32.39% to Rs 1.19 crore

Net profit of Market Creators declined 84.62% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 32.39% to Rs 1.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.191.76 -32 OPM %-8.404.55 -PBDT0.040.14 -71 PBT0.020.12 -83 NP0.020.13 -85

First Published: Jan 31 2026 | 2:16 PM IST

