Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Godrej Properties consolidated net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Godrej Properties consolidated net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 5:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 48.56% to Rs 498.36 crore

Net profit of Godrej Properties rose 20.00% to Rs 195.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 162.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 48.56% to Rs 498.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 968.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales498.36968.88 -49 OPM %-39.550.96 -PBDT307.36237.95 29 PBT275.79220.26 25 NP195.16162.64 20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indian Oil Corporation consolidated net profit rises 514.90% in the December 2025 quarter

Adroit Infotech consolidated net profit rises 181.48% in the December 2025 quarter

Caplin Point Laboratories consolidated net profit rises 17.93% in the December 2025 quarter

Nava consolidated net profit declines 11.31% in the December 2025 quarter

Anand Rayons standalone net profit rises 455.56% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 5:06 PM IST

Explore News

Next Story