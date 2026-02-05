Adroit Infotech consolidated net profit rises 181.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 86.59% to Rs 14.33 croreNet profit of Adroit Infotech rose 181.48% to Rs 1.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 86.59% to Rs 14.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.337.68 87 OPM %14.4512.37 -PBDT2.401.21 98 PBT1.910.72 165 NP1.520.54 181
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content