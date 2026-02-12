Associate Sponsors

Maruti Securities standalone net profit declines 99.86% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:05 AM IST
Sales reported at Rs 6.00 crore

Net profit of Maruti Securities declined 99.86% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 6.00 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.000 0 OPM %0.500 -PBDT0.0314.22 -100 PBT0.0214.22 -100 NP0.0214.22 -100

First Published: Feb 12 2026 | 9:05 AM IST

