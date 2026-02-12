Bafna Pharmaceuticals standalone net profit rises 93.68% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.37% to Rs 38.29 croreNet profit of Bafna Pharmaceuticals rose 93.68% to Rs 1.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.95 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.37% to Rs 38.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales38.2933.19 15 OPM %7.979.25 -PBDT3.412.62 30 PBT1.840.96 92 NP1.840.95 94
