Mayurbhanj Trades & Agencies standalone net profit declines 20.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:13 AM IST
Sales decline 13.79% to Rs 0.25 crore

Net profit of Mayurbhanj Trades & Agencies declined 20.00% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.79% to Rs 0.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.250.29 -14 OPM %16.0017.24 -PBDT0.040.05 -20 PBT0.040.05 -20 NP0.040.05 -20

First Published: Feb 12 2026 | 9:13 AM IST

