Nagreeka Capital & Infrastructure standalone net profit rises 25.57% in the December 2025 quarter

Sales rise 98.33% to Rs 14.28 croreNet profit of Nagreeka Capital & Infrastructure rose 25.57% to Rs 3.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 98.33% to Rs 14.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.287.20 98 OPM %43.9168.89 -PBDT4.413.54 25 PBT4.403.53 25 NP3.292.62 26
