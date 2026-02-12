Ayushman Infratech reports standalone net loss of Rs 0.40 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 167.74% to Rs 0.83 croreNet Loss of Ayushman Infratech reported to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 167.74% to Rs 0.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.830.31 168 OPM %-53.01-61.29 -PBDT-0.40-0.19 -111 PBT-0.40-0.20 -100 NP-0.40-0.15 -167
