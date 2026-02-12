Associate Sponsors

Ayushman Infratech reports standalone net loss of Rs 0.40 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:12 AM IST
Sales rise 167.74% to Rs 0.83 crore

Net Loss of Ayushman Infratech reported to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 167.74% to Rs 0.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.830.31 168 OPM %-53.01-61.29 -PBDT-0.40-0.19 -111 PBT-0.40-0.20 -100 NP-0.40-0.15 -167

First Published: Feb 12 2026 | 9:12 AM IST

