Mega Nirman & Industries standalone net profit rises 227.27% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 5:51 PM IST
Sales rise 21.01% to Rs 6.22 crore

Net profit of Mega Nirman & Industries rose 227.27% to Rs 0.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.01% to Rs 6.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.225.14 21 OPM %-0.64-0.58 -PBDT0.400.12 233 PBT0.390.11 255 NP0.360.11 227

First Published: Jan 20 2026 | 5:51 PM IST

