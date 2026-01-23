Home / Markets / Capital Market News / Motilal Oswal Home Finance standalone net profit rises 11.96% in the December 2025 quarter

Motilal Oswal Home Finance standalone net profit rises 11.96% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 23.59% to Rs 197.40 crore

Net profit of Motilal Oswal Home Finance rose 11.96% to Rs 41.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.59% to Rs 197.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 159.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales197.40159.72 24 OPM %69.6170.42 -PBDT56.3249.24 14 PBT54.8447.87 15 NP41.6637.21 12

