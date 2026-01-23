Home / Markets / Capital Market News / Ideaforge Technology reports consolidated net loss of Rs 33.85 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 79.16% to Rs 31.55 crore

Net Loss of Ideaforge Technology reported to Rs 33.85 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 24.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 79.16% to Rs 31.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales31.5517.61 79 OPM %-84.06-99.21 -PBDT-24.97-12.81 -95 PBT-35.93-20.28 -77 NP-33.85-24.02 -41

First Published: Jan 23 2026 | 9:06 AM IST

