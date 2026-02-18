Home / Markets / Capital Market News / Muthoot Housing Finance Co standalone net profit declines 79.75% in the December 2025 quarter

Muthoot Housing Finance Co standalone net profit declines 79.75% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 18 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 22.34% to Rs 120.48 crore

Net profit of Muthoot Housing Finance Co declined 79.75% to Rs 1.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.34% to Rs 120.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 98.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales120.4898.48 22 OPM %61.2966.22 -PBDT6.2013.83 -55 PBT3.8511.92 -68 NP1.818.94 -80

First Published: Feb 18 2026 | 9:05 AM IST

