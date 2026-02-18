Parsvnath Estate Developers Pvt reports standalone net loss of Rs 75.99 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 19.30% to Rs 16.01 croreNet Loss of Parsvnath Estate Developers Pvt reported to Rs 75.99 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 47.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 19.30% to Rs 16.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.0119.84 -19 OPM %-32.0488.56 -PBDT-68.62-38.52 -78 PBT-75.99-47.13 -61 NP-75.99-47.13 -61
