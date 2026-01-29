Associate Sponsors

NACL Industries reports consolidated net loss of Rs 10.16 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 12:32 PM IST
Sales rise 18.84% to Rs 318.21 crore

Net Loss of NACL Industries reported to Rs 10.16 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 36.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.84% to Rs 318.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 267.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales318.21267.77 19 OPM %2.10-9.75 -PBDT-5.67-39.59 86 PBT-13.61-46.72 71 NP-10.16-36.23 72

First Published: Jan 29 2026 | 12:32 PM IST

