Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Transgene Biotek reports consolidated net loss of Rs 0.37 crore in the December 2025 quarter

Transgene Biotek reports consolidated net loss of Rs 0.37 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 2:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 37.50% to Rs 0.05 crore

Net Loss of Transgene Biotek reported to Rs 0.37 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 37.50% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.050.08 -38 OPM %-100.00-112.50 -PBDT-0.32-0.07 -357 PBT-0.37-0.09 -311 NP-0.37-0.09 -311

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ajax Engineering standalone net profit declines 43.87% in the December 2025 quarter

Dollex Agrotech standalone net profit declines 23.39% in the December 2025 quarter

Brilliant Portfolios standalone net profit declines 8.33% in the December 2025 quarter

DHP India standalone net profit rises 25.51% in the December 2025 quarter

Coastal Roadways standalone net profit rises 45.45% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 2:06 PM IST

Explore News

Next Story