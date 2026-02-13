Transgene Biotek reports consolidated net loss of Rs 0.37 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 37.50% to Rs 0.05 croreNet Loss of Transgene Biotek reported to Rs 0.37 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 37.50% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.050.08 -38 OPM %-100.00-112.50 -PBDT-0.32-0.07 -357 PBT-0.37-0.09 -311 NP-0.37-0.09 -311
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content