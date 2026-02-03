Neo Infracon consolidated net profit rises 7.14% in the December 2025 quarter

Sales decline 9.16% to Rs 2.48 croreNet profit of Neo Infracon rose 7.14% to Rs 0.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.16% to Rs 2.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.482.73 -9 OPM %20.1618.32 -PBDT0.440.36 22 PBT0.380.31 23 NP0.300.28 7
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content