DOMS Industries standalone net profit rises 16.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.22% to Rs 511.14 croreNet profit of DOMS Industries rose 16.58% to Rs 54.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.51 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.22% to Rs 511.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 432.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales511.14432.36 18 OPM %17.1616.93 -PBDT90.0276.66 17 PBT72.5262.24 17 NP54.2246.51 17
