Nexus Select Trust consolidated net profit rises 17.41% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.92% to Rs 671.16 croreNet profit of Nexus Select Trust rose 17.41% to Rs 139.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 118.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.92% to Rs 671.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 594.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales671.16594.39 13 OPM %67.1768.19 -PBDT357.25340.56 5 PBT204.19192.89 6 NP139.40118.73 17
