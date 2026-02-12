Associate Sponsors

Nibe Ordnance & Maritime consolidated net profit declines 81.08% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:16 AM IST
Sales reported at Rs 38.75 crore

Net profit of Nibe Ordnance & Maritime declined 81.08% to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 38.75 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales38.750 0 OPM %6.170 -PBDT2.380.92 159 PBT2.100.86 144 NP0.070.37 -81

First Published: Feb 12 2026 | 9:16 AM IST

