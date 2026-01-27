Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Nilachal Refractories reports standalone net loss of Rs 3.53 crore in the December 2025 quarter

Nilachal Refractories reports standalone net loss of Rs 3.53 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 27 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 55.17% to Rs 0.45 crore

Net Loss of Nilachal Refractories reported to Rs 3.53 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 55.17% to Rs 0.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.450.29 55 OPM %-795.56-79.31 -PBDT-3.39-0.28 -1111 PBT-3.53-0.42 -740 NP-3.53-0.42 -740

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sai Industries reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Mardia Samyoung Capillary Tubes Company reports standalone net profit of Rs 1.29 crore in the December 2025 quarter

Karur Vysya Bank reappoints B Ramesh Babu as MD & CEO

MCX Q3 PAT jumps 151% YoY to Rs 401 crore

Kanchanjunga Power Company Pvt reports standalone net loss of Rs 1.82 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 27 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story