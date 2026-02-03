NMDC consolidated net profit declines 6.66% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.88% to Rs 7610.79 croreNet profit of NMDC declined 6.66% to Rs 1756.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1881.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.88% to Rs 7610.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6567.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7610.796567.83 16 OPM %28.1736.12 -PBDT2481.812686.53 -8 PBT2374.842583.85 -8 NP1756.591881.96 -7
