Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / NMDC consolidated net profit declines 6.66% in the December 2025 quarter

NMDC consolidated net profit declines 6.66% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 3:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 15.88% to Rs 7610.79 crore

Net profit of NMDC declined 6.66% to Rs 1756.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1881.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.88% to Rs 7610.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6567.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7610.796567.83 16 OPM %28.1736.12 -PBDT2481.812686.53 -8 PBT2374.842583.85 -8 NP1756.591881.96 -7

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kamat Hotels (India) consolidated net profit declines 33.92% in the December 2025 quarter

Arunjyoti Bio Ventures reports standalone net profit of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Narbada Gems & Jewellery standalone net profit rises 23.65% in the December 2025 quarter

Tsf Investments consolidated net profit declines 2.53% in the December 2025 quarter

PCBL Chemical consolidated net profit declines 97.82% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 03 2026 | 3:32 PM IST

Explore News

Next Story