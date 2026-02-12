Associate Sponsors

Optimus Finance consolidated net profit declines 29.55% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:35 PM IST
Sales rise 17.27% to Rs 43.73 crore

Net profit of Optimus Finance declined 29.55% to Rs 1.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.27% to Rs 43.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales43.7337.29 17 OPM %7.5910.70 -PBDT2.953.88 -24 PBT2.413.44 -30 NP1.241.76 -30

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 12 2026 | 5:35 PM IST

