Titan Biotech consolidated net profit rises 94.31% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:35 PM IST
Sales rise 47.62% to Rs 56.51 crore

Net profit of Titan Biotech rose 94.31% to Rs 8.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 47.62% to Rs 56.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 38.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales56.5138.28 48 OPM %19.1612.67 -PBDT11.836.29 88 PBT10.565.10 107 NP8.534.39 94

First Published: Feb 12 2026 | 5:34 PM IST

