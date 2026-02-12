Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Orchid Pharma reports consolidated net loss of Rs 12.61 crore in the December 2025 quarter

Orchid Pharma reports consolidated net loss of Rs 12.61 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 4.63% to Rs 207.27 crore

Net loss of Orchid Pharma reported to Rs 12.61 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 20.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.63% to Rs 207.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 217.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales207.27217.34 -5 OPM %0.7512.13 -PBDT3.9931.06 -87 PBT-5.0422.45 PL NP-12.6120.78 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

I G Petrochemicals reports consolidated net loss of Rs 10.86 crore in the December 2025 quarter

Andrew Yule & Company reports consolidated net loss of Rs 8.80 crore in the December 2025 quarter

Dar Credit & Capital standalone net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Amagi Media Labs reports standalone net profit of Rs 18.88 crore in the December 2025 quarter

Diligent Media Corporation reports standalone net loss of Rs 0.30 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story