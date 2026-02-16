Associate Sponsors

Desh Rakshak Aushdhalaya standalone net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 16 2026 | 11:17 AM IST
Sales decline 25.53% to Rs 1.40 crore

Net profit of Desh Rakshak Aushdhalaya declined 25.00% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 25.53% to Rs 1.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.401.88 -26 OPM %17.8615.43 -PBDT0.190.23 -17 PBT0.090.12 -25 NP0.090.12 -25

First Published: Feb 16 2026 | 11:17 AM IST

