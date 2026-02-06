Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Padmanabh Industries standalone net profit rises 2100.00% in the December 2025 quarter

Padmanabh Industries standalone net profit rises 2100.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 12:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2471.43% to Rs 7.20 crore

Net profit of Padmanabh Industries rose 2100.00% to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2471.43% to Rs 7.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.200.28 2471 OPM %3.757.14 -PBDT0.230.02 1050 PBT0.220.01 2100 NP0.220.01 2100

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sensex slides 204 pts; pharma shares tumble

Snowman Logistics Q3 net loss widens to Rs 2 cr

Loyal Textile Mills Ltd leads gainers in 'B' group

Gland Pharma receives USFDA approval for Zoledronic Acid Injection

Sensex slides 495 pts; realty shares tumble

First Published: Feb 06 2026 | 12:51 PM IST

Explore News

Next Story