Patel Retail standalone net profit rises 95.76% in the December 2025 quarter

Sales rise 35.46% to Rs 309.27 croreNet profit of Patel Retail rose 95.76% to Rs 12.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.46% to Rs 309.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 228.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales309.27228.31 35 OPM %7.466.11 -PBDT21.8611.09 97 PBT15.997.93 102 NP12.006.13 96
