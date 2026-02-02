Associate Sponsors

Patel Retail standalone net profit rises 95.76% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 02 2026 | 3:05 PM IST
Sales rise 35.46% to Rs 309.27 crore

Net profit of Patel Retail rose 95.76% to Rs 12.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.46% to Rs 309.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 228.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales309.27228.31 35 OPM %7.466.11 -PBDT21.8611.09 97 PBT15.997.93 102 NP12.006.13 96

First Published: Feb 02 2026 | 3:05 PM IST

