Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Silver Touch Technologies consolidated net profit rises 109.32% in the December 2025 quarter

Silver Touch Technologies consolidated net profit rises 109.32% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 3:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 30.87% to Rs 95.73 crore

Net profit of Silver Touch Technologies rose 109.32% to Rs 11.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.87% to Rs 95.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales95.7373.15 31 OPM %19.9413.30 -PBDT16.748.51 97 PBT14.606.69 118 NP11.015.26 109

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

WPIL consolidated net profit rises 73.36% in the December 2025 quarter

Sundaram Finance consolidated net profit rises 18.86% in the December 2025 quarter

Gokaldas Exports Ltd leads losers in 'A' group

Wall Street Slips as Inflation Jitters, Tariff Threats and Tech Weakness Weigh on Sentiment

Bharat Forge arm to receive capital infusion of Rs 300 cr

First Published: Feb 02 2026 | 3:05 PM IST

Explore News

Next Story