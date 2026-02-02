Associate Sponsors

WPIL consolidated net profit rises 73.36% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 02 2026 | 3:05 PM IST
Sales rise 41.17% to Rs 538.72 crore

Net profit of WPIL rose 73.36% to Rs 54.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 41.17% to Rs 538.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 381.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales538.72381.60 41 OPM %20.9112.61 -PBDT119.5153.97 121 PBT109.2745.63 139 NP54.3331.34 73

First Published: Feb 02 2026 | 3:05 PM IST

