Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sundaram Finance consolidated net profit rises 18.86% in the December 2025 quarter

Sundaram Finance consolidated net profit rises 18.86% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 3:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 14.78% to Rs 2513.95 crore

Net profit of Sundaram Finance rose 18.86% to Rs 541.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 455.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.78% to Rs 2513.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2190.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2513.952190.31 15 OPM %79.7678.93 -PBDT811.91658.64 23 PBT749.08600.77 25 NP541.36455.47 19

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gokaldas Exports Ltd leads losers in 'A' group

Wall Street Slips as Inflation Jitters, Tariff Threats and Tech Weakness Weigh on Sentiment

Bharat Forge arm to receive capital infusion of Rs 300 cr

Aurionpro Solutions bags data center infrastructure expansion project from IDBI Bank

Hindustan Zinc approves allotment of NCDs up to Rs 1,400 cr

First Published: Feb 02 2026 | 3:04 PM IST

Explore News

Next Story