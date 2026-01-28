Apt Packaging standalone net profit rises 820.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 53.87% to Rs 4.97 croreNet profit of Apt Packaging rose 820.00% to Rs 0.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 53.87% to Rs 4.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.973.23 54 OPM %12.477.74 -PBDT0.770.26 196 PBT0.460.05 820 NP0.460.05 820
