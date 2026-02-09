Associate Sponsors

PNC Infratech consolidated net profit declines 5.70% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:57 PM IST
Sales decline 18.32% to Rs 1200.68 crore

Net profit of PNC Infratech declined 5.70% to Rs 76.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.32% to Rs 1200.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1470.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1200.681470.01 -18 OPM %19.9125.76 -PBDT148.39197.07 -25 PBT118.32123.53 -4 NP76.7581.39 -6

First Published: Feb 09 2026 | 5:57 PM IST

