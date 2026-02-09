Associate Sponsors

Anlon Healthcare reports standalone net profit of Rs 5.15 crore in the December 2025 quarter

Feb 09 2026 | 5:57 PM IST
Sales rise 280.13% to Rs 35.58 crore

Net profit of Anlon Healthcare reported to Rs 5.15 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 280.13% to Rs 35.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.589.36 280 OPM %34.686.20 -PBDT10.96-0.29 LP PBT10.61-0.29 LP NP5.15-2.49 LP

Feb 09 2026 | 5:57 PM IST

