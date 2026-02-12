Superior Industrial Enterprises consolidated net profit declines 35.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 28.12% to Rs 5.65 croreNet profit of Superior Industrial Enterprises declined 35.90% to Rs 0.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.12% to Rs 5.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.654.41 28 OPM %4.42-1.13 -PBDT0.260.42 -38 PBT0.120.27 -56 NP0.250.39 -36
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content