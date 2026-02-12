Associate Sponsors

Pioneer Embroideries reports consolidated net loss of Rs 0.82 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 6:37 PM IST
Sales decline 15.36% to Rs 81.07 crore

Net loss of Pioneer Embroideries reported to Rs 0.82 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 2.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 15.36% to Rs 81.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 95.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales81.0795.78 -15 OPM %5.197.96 -PBDT2.946.89 -57 PBT-1.152.95 PL NP-0.822.20 PL

