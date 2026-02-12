Priya International reports standalone net loss of Rs 0.74 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 55.00% to Rs 0.09 croreNet Loss of Priya International reported to Rs 0.74 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 55.00% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.090.20 -55 OPM %-822.22-80.00 -PBDT-0.74-0.16 -363 PBT-0.74-0.16 -363 NP-0.74-0.16 -363
