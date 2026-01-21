Home / Markets / Capital Market News / R S Software (India) reports consolidated net loss of Rs 8.43 crore in the December 2025 quarter

R S Software (India) reports consolidated net loss of Rs 8.43 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 21 2026 | 2:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 57.81% to Rs 5.35 crore

Net loss of R S Software (India) reported to Rs 8.43 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 57.81% to Rs 5.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.3512.68 -58 OPM %-118.8821.92 -PBDT-6.842.84 PL PBT-8.442.10 PL NP-8.431.60 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Supreme Industries consolidated net profit declines 17.97% in the December 2025 quarter

Netripples Software standalone net profit declines 33.33% in the December 2025 quarter

Tata Projects reports standalone net loss of Rs 102.19 crore in the December 2025 quarter

Indices trade with minor cuts; consumer durables shares tumble; VIX zooms 7.93%

Indian Rupee tanks to new low near 91.50 per US dollar, NIFTY tests and half month low

First Published: Jan 21 2026 | 2:04 PM IST

Explore News

Next Story