Supreme Industries consolidated net profit declines 17.97% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.05% to Rs 2686.94 croreNet profit of Supreme Industries declined 17.97% to Rs 153.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 186.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.05% to Rs 2686.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2509.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2686.942509.88 7 OPM %11.6812.30 -PBDT315.58336.70 -6 PBT206.07245.41 -16 NP153.37186.97 -18
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content